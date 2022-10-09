Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı iddaa oranları

Geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig 'de Beşiktaş 'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe , hafta arası da UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı gol yemeden mağlup etti ve böylelikle son 3 resmi maçta kalesini gole kapatmış oldu. Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Willian Arao sakat. Serdar Aziz'in dönüşüyle derbide 3'lü savunmayla takımını sahaya çıkaran Jorge Jesus, AEK Larnaca maçında "Gustavo Henrique & Attila Szalai" tercih edip 4'lüye dönmüştü. Kısacası, Portekizli teknik adamın muhtemel 11'inin öngörülmezliği aynen devam ediyor... Arao'nun yokluğunda İsmail Yüksek Avrupa maçından sonra ligde de ilk 11'de başlayabilir. Avrupa maçında süre almayan Joao Pedro'yu; sonradan oyuna giren İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'yı ilk 11'de görebiliriz.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Andrea Pirlo yönetiminde girdiği yeni sezonun ilk 7 haftasında sadece 1 galibiyet alabilen Fatih Karagümrük, son 4 haftayı galibiyetsiz kapattı; 27 Ağustos'tan bu yana 3 puana hasret. Cezası sona eren Otabek Shukurov, ilk 11'e geri dönecektir. Shukurov'la birlikte orta alanda Magomed Ozdoev'i izleyeceğiz. Shukurov'un yokluğunda orta alanın savunma tarafına Ibrahim Dresevic geçmişti; Shukurov'un dönmesiyle birlikte Dresevic stoperdeki görevine geri döner. 7 maça 5 gol katkısı (4 gol - 1 asist) sığdıran Mbaye Diagne de hücum merkezinde forma giymeye devam eder; Diagne'ye kanatlardan Jean Evrard Kouassi ile Ebrima Colley destek verir. Sol bekte Caner Erkin, sağ bekte Salih Dursun, kalede Emiliano Viviano kadronun değişilmezleri...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 6 resmi maç "İY1/MS1" şeklinde sonuçlandı.

- Fatih Karagümrük'ün bu sezon oynadığı 7 maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik. (7 maç - 21 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %65'lik kesim Kadıköy'de sarı-lacivertli ekipten galibiyet bekliyor. %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.