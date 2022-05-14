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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

14 Mayıs 2022, Cumartesi 21:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in 37'nci haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçın sonrasında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip bugünkü antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

DHA

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