Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı (CANLI)
Avrupa’da haftayı AEK Larnaca galibiyetiyle, grubunda liderliğe yükselerek kapatan Fenerbahçe, ligde Karagümrük’ü konuk ediyor. Önemli eksiklerle maça çıkan Kanarya, 3 puanı kapıp zirve yolunda fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. 3 maçtır kazanamayan Karagümrük ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin peşinde. Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0'la geçerek liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe , lige döndü. Kanarya, 9. hafta maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşyor. 3 maçtır kaybetmeyen Jorge Jesus'un öğrencileri, taraftarı önünde 3 puana uzanıp zirve yolunda fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. Andrea Pirlo yönetiminde zor günler geçiren ve 4 maçtır galibiyete hasret kalarak ateş hattına gerileyen Karagümrük ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermenin peşinde.
FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK (İLK YARI / 0-0'LIK EŞİTLİK SÜRÜYOR)
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?
Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük ilk 11'ler:
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Crespo, İsmail Yüksek, Lincoln, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Dresevic, Biraschi, Caner Erkin, Ozdoev, Colley, Shukurov, Jimmy Durmaz, Kouassi, Borini
5 eksik
Teknik direktör Jorge Jesus'un takımında 5 futbolcu, kadroda yer alamadı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Arao ve mide enfeksiyonu geçiren Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosunda yer almayan isimler.