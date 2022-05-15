Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı (CANLI)

Süper Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve 69 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe , 37. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Kanarya, 3 puanı alması durumunda, Konyaspor maçının sonucuna bakmaksızın hem ikinciliği hem de Devler Ligi biletini resmen kapacak. 5 maçtır kaybetmeyen Karagümrük ise zorlu deplasmanda puan ya da puanların peşinde. Sarı Lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı..

Maçtan dakikalar

4'| Fenerbahçe mutlak gol pozisyonunda yararlanamadı. Önde baskıyla kazanılan topta Bright Osayi-Samuel kaleci ile karşı karşıya kaldı, Viviano gole izin vermedi.

7'| Karagümrük'te Pesic, orta alanda kaptığı topta uzun gönderdi. Ahmed Musa'yı savunma arkasına kaçmak isterken, Nazım Sangare araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

12'| Fatih Karagümrük, tehlikeli geldi! Luiz Gustavo'nun hatasında Ahmed Musa sol kanattan içeri çevirdi, Pesic'ten önce Tisserand araya girerek topu uzaklaştırdı.

23'| Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Borini kafayı vurdu, kaleci Altay Bayındır son anda topu kurtardı.

27'| Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin getirdiği topta ceza alanı önünde topla buluşan Miha Zajc çalımını şutunu gönderdi, top kaleci Viviano'da kaldı.

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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Osayi, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 37’nci haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 36’ncı haftasında oynanan Beşiktaş maçının 11’inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, cezası bulunan Mert Hakan Yandaş’ın yerine Bright Osayi-Samuel'e, Filip Novak’ın yerine ise Serdar Aziz’e görev verdi. İsmail Kartal, Fatih Karagümrük karşısına şu 11’le çıktı:

“Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun.”

Altay Bayındır dalya dedi

Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında dalya dedi. Genç file bekçisi, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 100’üncü maçında Fatih Karagümrük karşısında kaleyi korudu.

Szalai 3 maç sonra

Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai, 3 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen Szalai, beklenenden önce takıma geri döndü. Macar oyuncu, son olarak 3 hafta önce oynanan Göztepe mücadelesinde yer almıştı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler görev alamadı.

Volkan Demirel, Kadıköy'e ilk kez rakip olarak geldi

Fenerbahçe'de uzun süre forma giyen Volkan Demirel, Kadıköy'e ilk kez rakip olarak geldi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yaptıktan sonra bir süre teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak Kadıköy’de yer aldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e yaptıkları tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

Tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha mücadelesinde takımlarına desteği sürdürdü. Ülker Stadyumu’na gelerek tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.