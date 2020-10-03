Süper Lig'de sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe 4. hafta maçında sezonun flaş takımlarından Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Derbi maçta deplasmanda rakibiyle berabere kalan Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü yenerek çıkış yakalamak istiyor. Karagümrük sezonun ilk üç maçında 7 puan topladı. Fenerbahçe gibi sezona damga vuracak isimleri kadrosuna katan Karagümrük Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.









MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Henüz ilk dakika içerisinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük kalesine tehlikeli geldi. Caner'in pasına hareketlenen Ozan Tufan, ortasını açtı, araya Zukanovic girdi.

3' Karagümrük ceza sahasına girmek isteyen Valencia, savunmaya takıldı, top bir anda Samatta'nın önünde kaldı. Yıldız futbolcunun gelişine vurduğu şut, direğin hemen yanından auta çıktı.

5' Fenerbahçe direğe takıldı. Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Lemos, net bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Viviano'nu geçen top üst direkten oyun alanına geri döndü.

16' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.

19' Sol kanatta topla buluşan Samatta, pasını Caner'e aktardı. Milli futbolcunun bekletmeden yaptığı ortaya yükselen Thiam'ın kafa vuruşu çerçeveyi tutmadı.

GOL | 24' Fenerbahçe, yeni transfer Samatta'nın golüyle öne geçti. Caner Erkin'in kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen ve Karagümrük savunmasında kurtulan Tanzanyalı golcü, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu. Samatta'nın Süper Lig'de kaleyi bulan ilk şutu gol ile sonuçlandı.

30' Fenerbahçe'de Valencia'nın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut kaleci Viviano'da kaldı.

35' Lemos'un pas hatasıyla top Ndao'da kaldı. Ndao'nun pasında topla buluşan Salibur'un ceza sahası dışından attığı şut, üstten auta çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

50' Karagümrük beraberliğe yaklaştı. Salibur'un ceza yayı üzerinden çektiği şut, savunmaya çarptı ve direğin dibinden kornere çıktı. Biglia'nın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

54' Maçtaki ilk sarı kartı Salibur gördü. Tecrübeli futbolcu, hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detayları haberimizde.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner, Jose Sosa, Ozan, Luiz Gustavo, Valencia, Thiam, Samatta

Fatih Karagümrük: Viviano, Eric, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Salibur, Darri, Sobiech

Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Süleyman Özay üstlendi.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 3’üncü haftasında oynanan Galatasaray derbisinin 11’ine göre tek değişikliğe gitti. Bulut, Fatih Karagümrük karşısında Deniz Türüç’ün yerine Samatta’ya ilk 11'de görev verdi.

Erol Bulut, Fatih Karagümrük maçına şu 11’le çıktı: Altay - Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Samatta.

SAMATTA 11’DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni transferlerden Mbwana Samatta’yı Fatih Karagümrük maçında 11’de görevlendirdi. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde 24 dakika forma giyen Tanzanyalı futbolcu, sarı lacivertli forma ile ilk kez Karagümrük karşısında 11’de yer aldı.

5 FUTBOLCU KADRODA YER ALMADI

Sarı lacivertli ekipte 5 futbolcuya, Karagümrük ile oynanan mücadelede görev verilmedi. Teknik heyetin kararı ile Deniz Türüç, Zanka, Rodrigues, Dirar ve Serdar Aziz, Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.

CISSE YEDEK SOYUNDU

Sarı lacivertli ekipte yeni transferlerden Papiss Cisse, Karagümrük ile oynanan mücadelede kadroda yer aldı. Senegalli futbolcu, yedek kulübesinde teknik direktör Erol Bulut'tan şans bekledi.