Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında İstanbul Derbisi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti.

İstatistikler anlamında da ilginç bir mücadele yaşandı. Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezonun liderine karşı 21 top kaybı yapmasına rağmen galibiyete ulaştı. Çünkü Sarı-Lacivertliler, maç boyunca aldığı 48 ribaunt ile EuroLeague'in bu alandaki rekorunu kırmayı başardı.

Anadolu Efes'in toplam 24 ribaunt aldığı karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 48 ribaunt ile tamamladı. Jan Vesely 10, Dyshawn Pierre 9, Nando De Colo 7 ribaunt ile oynadı.