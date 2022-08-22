Fenerbahçe Espor ve Papara SuperMassive Blaze yarı finalde

Çeyrek finallere seri başı olarak gelen Dark Passage’ın, mevsim finalleri potasına son dakika dahil olan Fenerbahçe Espor’u tercih etmesi Şampiyonluk Ligi takipçileri için pek de sürpriz olmamıştı ancak hesaba katılmayan bir şey vardı. Fenerbahçe Espor oynadığı son 5 karşılaşmanın 4’ünü kazanarak lig aşamasında güçlü bir kapanış yapmıştı. 4 maç süren bu heyecan dolu karşılaşmada Fenerbahçe Espor yarı finale yükselen takım olmayı başardı.

2. Günde de heyecan bir an olsun azalmak bilmedi. Papara SuperMassive Blaze - Galatasaray Espor karşılaşmasının ilk maçında 10 bin altın farkından geri dönmeyi başaran Papara SuperMassive Blaze seriyi 3-1 kazanmayı başardı.

Lig aşamasını 1. olarak tamamlayan NASR ESPORTS yarı finalde rakip olarak Fenerbahçe Espor’u seçti. Böylece Yarı Final karşılaşmaları NASR ESPORTS - Fenerbahçe Espor ve DenizBank İstanbul Wildcats - Papara SuperMassive Blaze olarak belirlendi.

Yarı final eşleşmeleri 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar lolespor.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.