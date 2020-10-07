Fenerbahçe Espor Team Fight Tactics kadrosuna takviye

Mehmet Arat Fenerbahçe Espor Team Fight Tactics kadrosuna transfer oldu. Yeni oyuncunun gelişi ile birlikte yeni sezonda Fenerbahçe Espor’un kadrosu neredeyse hazır olmaya başladı. Takımın Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Ailemize hoş geldin” sözüne yer verildi.

Fenerbahçe Espor Team Fight Tactics kadrosu hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Yeni sezonda bomba bir transfer gerçekleştiren Fenerbahçe kadrosuna Mehmet “Arat” Arat’ı kattığını sosyal medya hesabından açıkladı.







