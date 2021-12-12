Yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmak isteyen Fenerbahçe Espor yeni kadrosunu Twitter hesabından duyurdu. Fenerbahçe ile 2019 Kış Mevsimi şampiyonluğu yaşayan Volkan “Ellam” Dinçer ile geçen sezon kadrosunda yer alan Sparz,Stillnumb ve Ray ile yeniden anlaştı.

Fenerbahçe Espor geçtiğimiz mevsim JPL ekiplerinden Sengoku Gaming’te mücadele eden Crash’i kadrosuna katarak yeni sezon kadrosunu tamamlamış oldu. 2021 Şampiyonluk Ligi (VFŞL) Yaz Mevsimi finallerine çıkmayı başaramayan 1907 Fenerbahçe ligde 9. olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

1907 Fenerbahçe Espor 2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi kadrosu

Jeon "Ray" Ji-won – Üst Koridor

Lee "Crash" Dong-woo – Ormancı

Onurcan “Stillnumb” Başkurt – Orta Koridor

Volkan “Ellam” Dinçer – Nişancı

Ozan “Sparz” Özbay - Destek

Kim Min-Jae’den Ray ve Crash’e destek mesajı

Fenerbahçe’nin gözde savunma oyuncusu Kim Min-Jae, 1907 Fenerbahçe Espor’un Koreli oyuncularına destek verdi. 1907 Fenerbahçe’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kim Min-Jae:” Buradaki taraftarlar sizleri bekliyor. Çabucak gelip taraftarlarla buluşun” dedi.

2022 Sezonu takım evlerinden oynanacak

Riot Games’in Eylül ayında yaptığı açıklamada Riot Games Espor Sahnesini kapatma kararını duyurmuştu. Bu karar sonucunda yeni sezon maçları takım evlerinden oynanacağı açıklanmıştı. Riot Games’ten yapılan açıklama şu şekildeydi: “Uzun vadeli yol haritamıza odaklanmaya devam edeceğimiz 2022 yılında, yaklaşık iki senedir pandemi nedeniyle seyirci ve takımlarımızı ağırlayamadığımız Riot Games Espor Sahnesi’ni kapatmaya karar verdik. VFŞL, 2022 yılında oyuncuların maçlara takım evlerinden bağlanacakları çevrimiçi bir formata geçiş yapacak.”

Ajansspor