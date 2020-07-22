Fenerbahçe, Eskişehirsporlu futbolcuya talip

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, genç futbolcu Bilal Ceylan’ın transferi hakkında konuştu. Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Mustafa Özer, “Bilal Ceylan gerçekten çok yetenekli bir sağ bek. 2003 doğumlu ve Türk futboluna önemli hizmetler edebilecek bir isim. Dikine oynayabilen, etkili ortalar açabilen, tabir-i caizse dan-dun oynamayan bir oyuncu. Eğitim çağında olan, geleceği çok parlak bir oyuncu. Eksikleri var mı var. 16-17 yaşında bir oyuncunun eksikleri olması son derece normal bir durum. Ama kendini geliştirdikçe adından çok daha fazla bahsettirecektir" dedi.

16 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin talip olduğunu söyleyen Özer, "Bilal’i isteyen birçok takım var ve bu takımlardan birisi de benim bildiğim kadarıyla Fenerbahçe. Fenerbahçe’nin Bilal Ceylan’ı istediğini biliyorum. Fenerbahçe’nin Bilal’e ilgisi var” ifadeleri kullandı.

Mehmet Özcan’ın transferinde son durum!

Mehmet Özcan hakkında da konuşan Özer, “Mehmet Özcan alacakları için TFF’ye başvurmuştu. Eskişehirspor’a verilen sürenin son gününde yöneticilerimiz ceplerinden para toplayarak Mehmet’in alacağını ödedi. Eskişehirspor ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Çok talibi olduğunu biliyorum. Mehmet karakterli, düzgün bir insan ve futbolcu. Eskişehirspor’a hizmetler etmiş bir isim. Herhangi bir takıma transferi gerçekleşmezse seneye yine bizim takımımızda forma giyecek” dedi.