Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. 3 haftadır kazanamayan ve 17. sırada bulunan Fenerbahçe Ersun Yanal yönetiminde çıkacağı ilk maçta rakibini yenerek üst sıralara çıkmak istiyor. Fenerbahçe'nin bir sıra önünde 16. sırada bulanan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Fenerbahçe’de sakat olan Valbuena ve Ayew’in ardından Mehmet Topal ile Hasan Ali Kaldırım da ağrıları nedeniyle Trnava’ya götürülmemişti. Ancak bu futbolcuların herhangi bir sıkıntısı kalmadı. 4 yıldız da bu akşam sahadaki yerini alabilecek.

Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Erzurumspor ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

Erzurumspor: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Taylan, Özer, Erhan, Sunu



