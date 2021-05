3 maçlık galibiyet serisinin ardından Alanyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Lider Beşiktaş'ın Hatayspor'u mağlup etmesiyle 8 puan geriye düşen Emre Belözoğlu'nun ekibi, Erzurumspor engelini aşmak ve şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Yılmaz Vural'lı Dadaşlar ise Kadıköy'de galibiyet kovalayacak. Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesinde sağ kanatta ilk tercihin, İrfan Can olması bekleniyor. Alanyaspor'da ilk 11'de sahaya çıkan Mesut Özil'in ise ikinci devre oyuna girmesi planlanıyor.

Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Mayıs Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Erzurumspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk Ahmet, Gomes

Emre Belözoğlu hedefi gösterdi

Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı ve golsüz berabere kaldığı Alanyaspor deplasmanında buna rağmen çok iyi bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Kadıköy'de yarın oynanacak Erzurumspor maçı öncesi oyuncularını motive etmeyi ihmal etmedi. Dünkü idman başlamadan takımı toplayan Belözoğlu'nun, "Son maça, son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Fenerbahçe için her zaman ihtimal vardır. Çok önemli 4 maça çıkacağız, yoğun maç temposunda oynayan oynamayan herkes hazır olacak, halâ her şey mümkün. Sizler çok iyi bir takımsınız. Kalan 4 maçta da her puana talip olacak ve kazanıp yolun sonuna kadar gideceksiniz. Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum" dediği öğrenildi.

'Sadece işinize odaklanın'

Belözoğlu, “Biz böyle sezonlar çok yaşadık. Siz sadece işinize odaklanın, B.B. Erzurumspor maçı ile birlikte yeni bir seri yakalamamız, son ana kadar yarışın içinde kalmamızı sağlayacak. Belki son maçta beraberlik aldık ama 7 maçlık bir namağlup serimiz bulunuyor. Erzurum da sonuna kadar savaşacaktır. Ancak biz, rakibe fırsat vermeden evimizde iyi bir futbolla sonucu almalıyız" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Ortada Gustavo, sağ bekte Ozan Tufan

Alanyaspor maçında Gökhan Gönül'ün kırmızı kart görmesi, Nazım Sangare'nin sakatlığının devam etmesi sonrasında B.B. Erzurumspor'a karşı sağ bekte Ozan Tufan forma giyecek. Gökhan'ın atılması sonrası hafta içindeki mücadelede hemen bu pozisyona geçen Ozan'ın orta alandaki boşluğunu ise Luiz Gustavo dolduracak. Son olarak 1-1 (d) sona eren Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahne alan Gustavo, bir aksilik olmaması durumunda 4 maç sonra 11'deki yerine dönecek.

İrfan Can Kahveci formaya yakın

Teknik direktör Emre Belözoğlu, B.B. Erzurumspor karşılaşması öncesi tek bir yerde formayı kime vereceği konusunda kararsızlık yaşıyor. Belözoğlu'nun, Alanyaspor deplasmanında cezası sebebiyle oynamayan İrfan Can Kahveci ile onun yokluğunda Akdeniz ekibine karşı ilk 11'de görev alan Mesut Özil arasında henüz kesin bir tercih yapmadığı öğrenildi. İrfan'ın cezası sonrası iyileşir iyileşmez 11'e giren Mesut, Alanya sınavının 64. dakikasında oyundan alınmıştı. Hatta Belözoğlu, ilk yarının sonlarına doğru 10 kişi kalan Fenerbahçe'de Mesut'la 2. devreye başlaması sebebiyle eleştirilmişti.

B.B. Erzurumspor'a karşı orta sahayı dirençli tutmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sağ kanatta ilk planda İrfan'ı düşünüyor. İkisinin birden 11'de olmasına sıcak bakmayan genç teknik adam, Türk asıllı Alman yıldızını hamle oyuncusu olarak sahaya sürmeyi düşünüyor.

7 oyuncu sınırda

Sarı-Lacivertliler’de ceza sınırındaki oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Erzurumspor maçı öncesinde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş sınırda yer alıyor. Bu isimler kart görmeleri halinde Ankaragücü karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

4 sakat, 1 cezalı

Fenerbahçe, Erzurumspor maçına 5 futbolcusundan yoksun çıkacak. Eli kırılan Altay’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nazım, Sadık ve Perotti bu akşam forma giyemeyecek. Alanyaspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Gökhan Gönül de cezası nedeniyle Erzurum maçında görev yapamayacak.

Erzurumspor'da Emrah Başsan yok

Ligde kalma savaşı veren Erzurumspor'u zorlu maçta çok önemli bir isimden yoksun olacak. 7 gol ve 7 asistle her iki alanda da takımın en üretken oyuncusu olan Emrah Başsan, sarı kart cezalısı durumunda. Emrah’ın yokluğunda Novikovas’ın 11’de görev yapması bekleniyor. Erzurum’da sakat bulunmuyor.