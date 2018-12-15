Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. 3 haftadır kazanamayan ve 17. sırada bulunan Fenerbahçe Ersun Yanal yönetiminde çıkacağı ilk maçta rakibini yenerek üst sıralara çıkmak istiyor. Fenerbahçe'nin bir sıra önünde 16. sırada bulanan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Valbuena ve Hasan Ali Kaldırım dönüyor

Kasımpaşa maçında sakatlanan, sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Valbuena'nın, Erzurumspor maçında sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Bir diğer iyi haber de takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım'dan geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde ödem tespit edilen milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Spartak Trnava maçında riske edilmemişti. Yapılan son kontroller sonrasında durumunun iyi olduğu tespit edilen 29 yaşındaki futbolcunun, pazartesi günü sahada olacağı bilgisine ulaşıldı.

Jailson ve Soldado cezalı!

Fenerbahçe'de Jailson ve Roberto Soldado'nun cezası devam ediyor. Alper Potuk ve Michael Frey'in ise sakatlıkları devam ediyor. Fenerbahçe'de ayrıca Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kadro dışı olduğu için forma giyemiyor...