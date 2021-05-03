Fenerbahçe - Erzurumspor maçı (CANLI)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Erzurumspor'u konuk ediyor. 7 maçtır kaybetmeyen Kanarya, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada fire vermeden yoluna devam etmek, şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Erzurumspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Fenerbahçe maça çok iyi başladı. Sarı Lacivertli ekip, Sosa'nın penaltı golüyle 6. dakikada 1-0 öne geçti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
3 maçlık galibiyet serisinin ardından Alanyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Erzurumspor'u ağırlıyor. Lider Beşiktaş'ın Hatayspor'u mağlup etmesiyle 8 puan geriye düşen Emre Belözoğlu'nun ekibi, Erzurumspor engelini aşmak ve şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor.
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Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Yılmaz Vural'lı Dadaşlar ise Kadıköy'de galibiyet kovalıyor.
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MAÇ BAŞLADI
1' Fenerbahçe maça çok hızlı başladı. Omolo'nun kaybettiği top sonrası Mert Hakan, atağı başlattı. Milli oyuncunun ara pasına hareketlenen Valenica, Szumski ile karşı karşıya kaldı. Topun dibine giren Ekvadorlu, tecrübeli kaleciyi geçemedi.
⚽ GOL | 6' Dönen topu Mesut Özil, bekletmeden ceza sahasının hemen dışındaki Mert Hakan'a gönderdi. Mert Hakan'ın vuruşunda Omolo'dan seken top Valencia'nın önünde kaldı. Golcü futbolcunun vuruşu Erzurumsporlu Gökhan'dan döndü. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun ardından penaltı bekledi. Mete Kalkavan, VAR'da pozisyonu izledikten sonra Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi, Gökhan'a sarı kart gösterdi. Topun başına geçen Sosa, net bir vuruşla Szumski'yi avladı ve Fenerbahçe öne geçti.
6' İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mesut Özil'in içeriye çevirmek istediği topu savunma uzaklaştırdı.
7' Mesut Özil'in ara pasında Erzurumspor ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın şutu kaleci Szumski'de kaldı.
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Fenerbahçe - Erzurumspor ilk 11'ler:
Fenerbahçe: Harun Tekin; Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin; Sosa; İrfan Can, Mert Hakan, Mesut Özil, Pelkas; Valencia
Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Novikovas, Oltan
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da bapşlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.