Fenerbahçe - Erzurumspor (CANLI)

üper Lig'de 16. haftanın perdesi Kadıköy'de kapanıyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren ve takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe, Erzurumspor'u konuk ediyor. Sarı Lacivertli ekip taraftarı önünde galip gelerek yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Özdilek yönetimindeki Erzurumspor ise deplasmanda sürpriz peşinde. Saat 20:00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Maçın hakemi Fırat Aydınus ilk düdüğü çaldı ve maç başladı...

Fenerbahçe, 7. dakikada Slimani ile gole çok yaklaştı. Ceza sahasında bir anda topla buluşan Slimani, sol ayağıyla plasesini vurdu, top az farkla auta çıktı.

Slimani kale dibinden kaçırdı

11.dakikada İsla'nın ortasında çabuk davranarak topla buluşan Valbuena, pasını boş durumda olan Slimani'ye çıkardı. Kale dibinde topla buluşan Cezayirli futbolcu, Valbuena'nın ''al da at'' pasını değerlendiremedi ve topu kale dibinden farklı bir şekilde auta gönderdi.

SARI KART | Erzurumspor'da Lokman Gör, 14. dakikada maçın ilk sarı kartını gören isim oldu.

Ayew yükseldi vurdu: 1-0

Eljif Elmas, Mehmet Ekici'den aldığı pasta harika bir ara pas attı ve topu İsla ile buluşturdu. Şilili futbolcu bekletmeden ortasını açtı. Arka direkte harika yükselen Ayew, topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'yi BB Erzurumspor karşısında 1-0 öne geçiren Andre Ayew, ligdeki 4. golünü kaydetti.

Skrtel farkı 2'ye çıkardı

Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda harika yükselen Martin Skrtel, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Art arda gelen gollerin ardından Ersun Yanal, büyük sevinç yaşadı.

Erzurumspor, şu dakikaya kadar Fenerbahçe karşısında etkin bir görüntü ortaya koyamadı. Erzurumspor, ilk 35 dakikada şut, orta ve korner kullanamadı.

Fenerbahçe'de Valbuena 35. dakikada kaleyi yokladı. Hasan Ali'nin sol açtığı ortaya sert bir vole vuran Fransız yıldızın şutu iki hamlede Sehic'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarı başladı...

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Erzurumspor iki değişiklikle başladı. Kone ve Özer Hurmacı kenara geldi, Emrah Başsan ile İbrahim Akdağ oyunda.

Erzurumspor ikinci yarının hemen başında Sunu ile gole çok yaklaştı. Sunu, 46. dakikada takımının ilk şutunu atan isim oldu. Harun zorlanmadan topu kontrol etti.

Oyuna girdi golünü attı

İkinci yarıda oyuna giren Emrah Başsan farkı 1'e indirdi. Sol kanattan topla buluşan Sunu, topu ceza sahasında boşta olan Emrah'a çevirdi. Gelen topa şık bir vuruş yapan Emrah Başsan skoru 2-1'e getirdi.

Slimani yine kaçırdı

53.dakikada Slimani, Valbuena ile paslaştıktan sonra tehlikeli bölgeye doğru hareketlendi. Sol çaprazda topla buluşan Valbuena, içeriye doğru ortaladı. Müsait durumda bulunan Slimani'nin vuruşu kötü olunca Fenerbahçe önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

58. dakikada Mehmet Ekici, Erzurum kalesine beklenmedik bir anda sert bir şut gönderdi. Ekici'nin sürpriz şutunda kaleci Sehiç, zorlukla uzandı, top auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'de 67. dakikada Ersun Yanal ilk hamlesini yaptı. Mehmet Ekici yerini Benzia'ya bıraktı.

Ayew gole çok yaklaştı

70. dakikada Fenerbahçe, 3. gole çok yaklaştı. Benzia'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan ve kaleci Sehic'le karşı karşı kalan Ayew, topu Bosnalı kaleciye nişanladı ve net pozisyondan yararlanamadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada Valbuena'nın yerine Barış Alıcı oyuna dahil oldu.

SARI KART | 81. dakikada Egemen Korkmaz, Mehmet Topal'a yaptığı müdahelenin ardından sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada BB Erzurumspor'da Erhan kenara gelirken, Lennart Thy oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 88. dakikada Ayew'in yerine Diego Reyes oyuna girdi.

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İlk 11'ler...

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

Erzurumspor: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Taylan, Özer, Erhan, Sunu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle ilk sınavında sahada yer aldı.

Süper Lig’de 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerle son maçına 16 Mayıs 2014’te Kayserispor karşısında çıkmıştı. Yanal, bin 676 gün sonra sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak yedek kulübesinde yer aldı.

Ersun Yanal ayrıca, bin 683 gün sonra resmi bir maçta Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak Kadıköy’de sahaya çıktı. Yanal, Kadıköy’de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe’nin Kardemir Karabükspor’u 4-0 yendiği maçta takımın başında yer almıştı.

Ersun Yanal’dan 2 değişiklik

Teknik direktör Ersun Yanal, ilk maçında, geçen hafta Akhisarspor’a 3-0 kaybeden takımın ilk 11’ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Yanal, Manisa’da ilk 11’de oynayan Barış Alıcı ve Şener Özbayraklı’nın yerine sakatlıkları geçen Andre Ayew ile Mathieu Valbuena’yı oynattı. Öte yandan, sakatlıkları geçen futbolculardan Ayew 21, Valbuena ise 13 gün sonra ilk 11’de sahaya çıktı.

Yanal’ın ilk sınavı doğum gününde

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verdi. Doğum tarihi 17 Aralık 1961 olan tecrübeli teknik adam, kendisi için iki özel olayı aynı gün yaşadı.

Taraftarlardan Yanal’a sevgi gösterileri

Fenerbahçeli taraftarlar yeni teknik direktörleri Ersun Yanal’a sevgi gösterilerinde bulundu.

Ersun Yanal’ın sahaya çıkmasıyla tribünler, tecrübeli teknik adama büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, "Yuvana hoş geldin Ersun Yanal" diye bağırdı. Taraftarın sevgisini karşılıksız bırakmayan Ersun Yanal, tribünleri, saha kenarına gelerek alkışladı.

Fenerbahçe, 2’si kaleci 7 yedekle sahada

Fenerbahçe, 2’si kaleci olmak üzere 7 yedek oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması yedek kulübesini zayıflattı.

Fenerbahçe’de cezalı oyuncular Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira ile sakatlığı bulunan futbolcular Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı, Alper Potuk ve Michael Frey maç kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde kaleciler Berke Özer ve Erten Ersu ile İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Diego Reyes, Barış Alıcı ve Yassine Benzia oturdu.

Erzurumspor taraftarları deplasman tribününü doldurdu

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, deplasman tribününün tamamını doldurdu. Maç öncesi takımlarını büyük bir coşkuyla destekleyen Erzurumlu futbolseverler, renkli görüntüler oluşturdu.







