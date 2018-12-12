Fenerbahçe, Erwin Koeman yönetiminde Slovakya'ya gitti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçı için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti.

12 Aralık 2018, Çarşamba 11:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Erwin Koeman yönetiminde Slovakya'ya gitti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçı için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti.

İlk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2'nci sırada bitirmeyi ve üst turu çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden 11.30'da kalkan özel uçakla hareket etti. Kafilede takımın başında teknik sorumlu olarak Erwin Koeman yer aldı.

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman ve bir futbolcusu, bu akşam TSİ 20:00'de maçın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında konuşacak

Temsilcimiz, Spartak Trnava maçının son provasını ise TSİ 20:30'da yine maçın oynanacağı statta yapacak.

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)


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