Fenerbahçe Ersun Yanal ile değişimi göstermek istiyor

Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin başındaki ikinci döneminde ilk galibiyetini kupada 5-2’lik Giresunspor maçıyla aldı. Sarı- Lacivertliler’de gözler artık Antalya deplasmanına çevrildi. Hem Ersun Yanal hem de futbolcular, ligde devrenin son maçı olacak bu sınava büyük önem veriyor. Yanal’ın ilk maçında Erzurum karşısında 2-0 öne geçip 1 puana razı olan Fenerbahçe, bunun bir kaza olduğunu göstermek istiyor.

Son 3 skandal olur

Sarı-Lacivertliler, Ersun Yanal ile birlikte her şeyin değiştiğini Antalya’da göstermeye kararlı. Fenerbahçeli oyuncular için bu mücadelenin bir başka önemi daha var. Sezon içerisinde dibe gören Sarı-Lacivertliler, ligin ilk yarısını düşme hattında tamamlamanın tarihi bir skandal olacağının farkında.

Yeni yıl, yeni Fener

Başta takım kaptanları olmak üzere tecrübeli isimler, Antalya karşısında kazanarak son 3 sıradan kurtulmanın kulüp açısından ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Fenerbahçe, bu mücadelenin ardından yeni yılla birlikte yeni bir sayfa açacak. Ersun Yanal, yapılacak takviyelerle birlikte sezonun ikinci bölümünde bambaşka bir Fenerbahçe izletecekleri konusunda kendinden emin.

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