Fenerbahçe, Erol Bulut ile 3 hafta lider kalabildi

Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ile ligde başarılı sezonlara imza atan Erol Bulut, sezon başında sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan birçok transferle sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ligde ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamadı. Kadıköy’de İttifak Holding Konyaspor’a karşı 8. haftada alınan sonuçla Fenerbahçe’deki ilk mağlubiyetini yaşayan Bulut, 13. haftaya kadar zor bir dönem geçirdi ve ilk kez ismi tartışılmaya başlandı.

Söz konusu süreçte İttifak Holding Konyaspor karşılaşması da dahil olmak üzere 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 14. haftada Medipol Başakşehir’i mağlup ederek bu sürece nokta koydu.

Aldığı bu kritik galibiyetle yükselişe geçen sarı-lacivertliler, 9 haftada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı. Söz konusu süreçte liderliğe yükselen Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırladı.

Galatasaray’ı mağlup etmesi durumunda liderliğini perçinleme ve rakipleriyle puan farkını iyiden iyiye artırma şansı bulunan Erol Bulutlu Fenerbahçe, sahasında rakibine boyun eğince büyük yıkım yaşadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu karşılaşmanın ardından özellikle sosyal medyada teknik direktör Erol Bulut’u ilk defa istifaya davet etti. Galatasaray maçından sonra kötü bir grafik sergileyen Fenerbahçe, söz konusu dönemde oynadığı 8 lig maçında 3’er galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası’ndan da elenerek taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yaşanan bu dönemin ardından 5 Ağustos 2020 tarihinde göreve getirilen teknik direktör Erol Bulut’un, 25 Mart 2021’de görevine son verildi.

Böylece sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalanan Bulut’un Fenerbahçe kariyeri 232 gün sürebildi.

Ligde 1,97 puan ortalaması

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde ligde 1,97 puan ortalaması yakaladı. Genç teknik adamla ligde 30 maça çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 54 gol atan Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, kalesinde ise 31 gol gördü ve 1,97’lik puan ortalaması elde etti.

Kupa serüveni kısa sürdü

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’nda da bekleneni veremedi. Kupanın ilk maçlarında sırasıyla alt lig ekiplerinden Sivas Belediyespor ve Karacabey Belediyespor ile karşılaşan ve turları geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda Kasımpaşa ile karşılaştı.

Rakibini elemesine rağmen oyun olarak olumsuz eleştiriler alan Erol Bulut’un öğrencileri, çeyrek finalde ise çok kötü bir sezon geçiren Medipol Başakşehir’e elenerek hayal kırıklığı yaşattı.

Kadıköy’de tarihin en kötü sezonu

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut döneminde iç sahada tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Kadıköy’de bu sezon 15 lig maçına çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyete imza attı.

Tarihi boyunca sahasında bir sezonda 6 maç kaybetmeyen Fenerbahçe, henüz sezon tamamlanmadan 6 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, söz konusu sürede kupada Medipol Başakşehir’e de yine Kadıköy’de elenirken, sahasında Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı oynadığı derbilerden de boynu bükük ayrıldı.

Liderlikte 3 hafta

Fenerbahçe, Erol Bulut ile bu sezon ligde 3 hafta liderlik sevinci yaşadı. Sezona 7 maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan sarı-lacivertliler, ilk kez liderliği 7. haftada elde etti.

İttifak Holding Konyaspor yenilgisiyle liderliği rakiplerine bırakan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçıyla başlayan ve 9 maçlık yenilmezlik serisi elde edilen dönemde ise 2. kez zirveye çıktı.

Ligin 22. ve 23. haftasında da liderlik koltuğunda oturan Erol Bulut’un öğrencileri, Galatasaray mağlubiyetinin ardından ise bir daha zirveye ulaşamadı.

Ekibiyle de yollar ayrıldı

Fenerbahçe, sezon başında Erol Bulut ile sarı-lacivertli takıma katılan teknik heyetle de yollarını ayırdı. Bulut’un teknik ekibinde bulunan Mehmet Yozgatlı, Pantelis Pantelopoulos, Michael Kraft ve İbrahim Kemal Menderes’in yanı sıra danışmanı Volkan Küçük’ün de Fenerbahçe kariyeri sona erdi.

Deplasmanda tarihi sezon

Fenerbahçe’nin, Erol Bulut yönetiminde en büyük kazanımları ise deplasmanlarda oldu. İç sahada oldukça kötü bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, Erol Bulut ile deplasmanda ise tarihi bir sezon geçirdi. Deplasmanda gösterdiği performansla dikkati çeken Fenerbahçe, rakiplerine 15 maçta sadece 1 kez boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 36 puan elde etmeyi başardı.

Erol Bulut ve ekibi 2.40 puan ortalamasıyla, deplasmanda Brezilyalı çalıştırıcı Carlos Alberto Parreira’nın 2.41’lik puan ortalamasından sonra Fenerbahçe tarihindeki en başarılı sonuca imza attı.

AA