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Fenerbahçe, Eren Elmalı için transfer görüşmelerine başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Filip Novak'ın sakatlığının ardından sol bek mevkisi için transfer arayışlarına devam eden Fenerbahçe aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Sarı-lacivertliler, Eren Elmalı için transfer görüşmelerine başladı.

03 Şubat 2022, Perşembe 00:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Eren Elmalı için transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe , Eren Elmalı için transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe'de Filip Novak'ın sakatlığı sonrasında sol bek mevkisinde alternatif kalmayınca transfer için girişimler hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Konan transferinde imza parasına takılınca yeni rota belirledi.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, Eren Elmalı'yı transfer etmek için Kasımpaşa ile görüşmelere başladı.

Kasımpaşa formasıyla bu sezon 23 maçta süre alan Eren Elmalı takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Kasımpaşa Kulübü ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor.

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