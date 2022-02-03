Fenerbahçe , Eren Elmalı için transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe'de Filip Novak'ın sakatlığı sonrasında sol bek mevkisinde alternatif kalmayınca transfer için girişimler hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Konan transferinde imza parasına takılınca yeni rota belirledi.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, Eren Elmalı'yı transfer etmek için Kasımpaşa ile görüşmelere başladı.

Kasımpaşa formasıyla bu sezon 23 maçta süre alan Eren Elmalı takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Kasımpaşa Kulübü ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor.