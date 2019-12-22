Fenerbahçe en çok penaltı kazanan takım oldu

Fenerbahçe sahasında oynadığı Beşiktaş maçında ilk golü Max Kruse'nin penaltıdan attığı golle kaydetti. Sarı-lacivertli takım böylece 2019-20 sezonunda Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takım konumuna geldi.

22 Aralık 2019, Pazar 19:33 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe en çok penaltı kazanan takım oldu

Fenerbahçe sahasında oynadığı derbi maçta ilk golü Max Kruse ile penaltıdan kaydetti. Sarı-lacivertli takım böylece bu sezon Süper Lig'de 7. kez penaltı kazandı ve en çok penaltı kullanan ekip oldu.

Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar

Fenerbahçe 5 / 7

Galatasaray 5 / 6

Gaziantep FK 5 / 5

Yeni Malatyaspor 5 / 5

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