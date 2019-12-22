Fenerbahçe en çok penaltı kazanan takım oldu
Fenerbahçe sahasında oynadığı Beşiktaş maçında ilk golü Max Kruse'nin penaltıdan attığı golle kaydetti. Sarı-lacivertli takım böylece 2019-20 sezonunda Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takım konumuna geldi.
Fenerbahçe sahasında oynadığı derbi maçta ilk golü Max Kruse ile penaltıdan kaydetti. Sarı-lacivertli takım böylece bu sezon Süper Lig'de 7. kez penaltı kazandı ve en çok penaltı kullanan ekip oldu.
Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar
Fenerbahçe 5 / 7
Galatasaray 5 / 6
Gaziantep FK 5 / 5
Yeni Malatyaspor 5 / 5