Fenerbahçe en çok penaltı kazanan takım oldu

Fenerbahçe sahasında oynadığı derbi maçta ilk golü Max Kruse ile penaltıdan kaydetti. Sarı-lacivertli takım böylece bu sezon Süper Lig'de 7. kez penaltı kazandı ve en çok penaltı kullanan ekip oldu.

Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar

Fenerbahçe 5 / 7

Galatasaray 5 / 6

Gaziantep FK 5 / 5

Yeni Malatyaspor 5 / 5