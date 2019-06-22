UEFA'dan merakla beklenen karar henüz gelmemesine rağmen transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Sivasspor formasını giyen Emre Kılınç ile el sıkıştı.

FARK 2 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en flaş isimlerinden biri olan 25 yaşındaki orta alan oyuncusunun menajeriyle görüşerek prensip anlaşması sağladı. Bu gelişmenin ardından Sivasspor ile masaya oturan Fenerbahçe'nin 2.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Sivasspor'un 1 yıl sözleşmesi kalan Emre için 4.5 milyon Euro istediği ifade edildi. İki kulüp arasında pazarlıklar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Kaynak: Takvim