Fenerbahçe, Eljif Elmas transferi için İtalyan kulübüyle el sıkıştı!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel'in Parma, Şener'in de Galatasaray ile anlaşmasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Fiorentina, Eljif Elmas için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Pazarlıklar sonucunda Fiorentina 15 milyon Euro vermeyi kabul etti. Fenerbahçe yönetimi ile el sıkışan Fiorentinalı yetkililer resmi imza için sezon sonunu beklemeye başladılar. Ani gelişme herkes için sürpriz oldu.

LEİCESTER CİTY DE İSTİYORDU...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan Eljif Elmas özellikle bu sezon önemli şanslar buldu. Zaman zaman iyi maçları olsa da genelde vasat bir bir performans gösteren 19 yaşındaki Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'nda gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Eljif'e Fiorentina'dan önce Leicester City de talip olmuştu.

YÖNETİMİN ELİ RAHATLAYACAK...

Fenerbahçe Eljif Elmas'ın transferinden elde edeceği 15 milyon Euro ile önümüzdeki sezonki transferler için çok önemli bir kaynağı kasasına koymuş olacak. Birçok bölgeye takviye yapacak olan Sarı-Lacivertliler, Eljif'in oynadığı bölgede Jailson, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici ve Miha Zajc gibi alternatiflere sahip.

Kaynak: Takvim