Kadın basketbolunun Avrupa'da kulüpler bazındaki en büyük kupası FIBA Euroleague'de Final-Four heyecanı dün İstanbul Volkswagen Arena'da başladı. 7. kez Final-Four mücadelesi veren ve ilk kupa sevincini kovalayan Fenerbahçe Öznur Kablo bu yolda yine başarı sağlayamadı. Yarı finalde, son şampiyon güçlü Rus rakibi UMMC Ekaterinburg'la eşleşen Sarı-Lacivertliler elinden geleni yapsa da sahadan 88-84 yenik ayrıldı. Bu sonuçla final şansını yitiren Sarı-Lacivertliler yarın 3.'lük maçına çıkacak.

İkinci yarıda savunma farkı

İlk yarıda istediği savunmayı ortaya koyamayan Fenerbahçe devreyi 48-55 geride kapattı. İkinci yarıda ise savunmada daha etkili olan ve farkı kapatmayı başaran Kanarya son bölüme 68-61 geride girdi. 4.çeyrekte Fenerbahçe, Iagupova ve Sabally’nin sayılarıyla farkı önce 4'e indirdi (73-77), bitime 3 dakika kala da beraberliği yakaladı: 79-79. Eşitliğin ardından hücum ribaundları ile sayılar bulan Rus ekibi, son dakikaya 86-81 önde girdi. Kalan dakikada farkı kapatamayan Fenerbahçe, parkeden 88-84 mağlup ayrıldı.