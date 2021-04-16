Kadın basketbolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupası kabul edilen FIBA Euroleague'de Final-Four heyecanı bugün İstanbul'da başlayacak. 7. kez Final-Four mücadelesi veren ancak bir türlü şampiyonluk sevinci yaşamayan Fenerbahçe Öznur Kablo final yolunda ilk sınavını zorlu UMMC Ekaterinburg karşısında verecek. Fenerbahçe coachu Victor Lapena kritik maç öncesi şunları söyledi: “4 yıl aradan sonra tekrar burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Fenerbahçe Final-Four için geri döndü. Hafta sonuna hazırlanırken oyuncularım çok iyi iş çıkardı. Çok çok mutluyum. Biz hazırız".

'Baskı UMMC'nin üzerinde, bizim değil'

Lapena ayrıca, "Elbette Kovid ve diğer sebeplerden ötürü en iyi durumumuzda değiliz. Favori değiliz. Favori Ekaterinburg. Son 2 yılın şampiyonu. Yüksek bütçeli bir takım. Nasıl bir baskı hissedebiliriz ki? Oyunun tadını çıkaracağız. Buraya iyi oyunculara sahip iyi takımlarla oynamaya geldik. Oyuncularıma güveniyorum, sadece bu yıl değil geçtiğimiz 2 yıl boyunca iyi iş çıkardılar. Bütün oyuncularıma güveniyorum ve benim onlara inandığımdan daha fazla onlar bana inanıyor. Baskı UMMC'nin üzerinde, bizim değil ” dedi.

Fenerbahçe-Ekaterinburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Final Four ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, bugün Rusya’nın Ekaterinburg takımıyla karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadele Fenerbahçe TV ile Sarı Lacivertli ekibin resmi Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

7. kez Final Four

Fenerbahçe Öznur Kablo, EuroLeague’de İstanbul ve İspanya’da oynanan grup maçlarını 6 karşılaşmada 5 galibiyetle noktaladı ve grup lideri olarak son 8’e kaldı. Fenerbahçe Öznur Kablo play-off turunda ezeli rakibi Galatasaray’ı saf dışı bıraktı ve tarihinde 7. kez Final Four’a yükseldi.

Euroleague'nin MVP'si Alina Iagupova

Fenerbahçe'nin en büyük skor silahı Alina Iagupova olacak... Aralık ayından yeniden kadroya dahil edilen Ukraynalı skorer isim, Euroleague’de üst üste ikinci kez sezonun en değerli oyuncusu seçildi.