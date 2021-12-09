UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitiren Fenerbahçe 6. hafta maçında sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijitalden canlı yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sırp hakem yönetecek!

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sahasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek.

9 Aralık Perşembe akşamı sahamızda oynanacak maçta hakem Jovanovic’in yardımcılıklarını Uroš Stojković ve Milan Mihajlović yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Momčilo Marković oldu. VAR da ise Mario Zebec var.

Valencia ve Mert Hakan'dan müjdeli haber

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Altay Bayındır takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Enner Valencia sahada topla yaptığı çalışmaları sürdürürken, Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.



