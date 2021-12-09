Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Grubu üçüncü bitirmesi kesinleşen Sarı-Lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Alman ekibi, Kadıköy’de 11 puanla grup lideri olarak çıkacak. İkinci Olympiakos 9 puanda. Frankfurt’un hedefi, en azından beraberlik alarak grubu zirvede bitirmek ve adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak.

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Frankfurt zirve için

Fenerbahçe için bu akşamki maçta alınacak sonuç, gruptaki yerini değiştirmeyecek. Sarı- Lacivertliler, grupta beşinci maçlar sonrasında üçüncü sırayı alıp Konferans Ligi’ne kalmayı garantilemişti. Ancak Frankfurt için Kadıköy’deki mücadele son derece önemli. Kırmızı-Siyahlılar, beş maçta topladığı 11 puanla lider durumda. İkinci sıradaki Olympiakos’un ise 9 puanı var. Yunan ekibi de bu akşam son sıradaki iddiasız Antwerp’e konuk olacak. Frankfurt, ikili averajda Olympiakos’a üstün. Bu nedenle Almanlar için Fenerbahçe karşısında alınacak beraberlik bile grubu lider bitirip doğrudan son 16 turuna kalmak için yeterli olacak.

‘Hedefimiz kazanmak’

Buna rağmen Frankfurt’un tek hedefi kazanmak. Teknik direktör Oliver Glasner yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe karşısında 1 puan yeterli deyip beklemeyeceğiz. Kesinlikle kazanmak için oynayacağız. Hoffenheim maçı gösterdi ki savunmada gelişmeliyiz” diye konuştu. Glasner, Avrupa Ligi’ndeki hedefleriyle ilgili olarak, “Eleme turlarında her şey olabiliyor. Maç maç ilerlersiniz, en iyisini yaptığınızda bir de bakarsınız kupa elinizde” yorumunu yaptı. Kaleci Kevin Trapp ise, “Sahaya çıkarken bir puanın bize yeterli olduğunu düşünmeyeceğiz” dedi.

Tek eksikle geldiler

Frankfurt, Almanya Ligi’nde peş peşe üç galibiyet aldıktan sonra hafta sonunda Hoffenheim deplasmanında 3-2 kaybetti. Ancak Kırmızı- Siyahlılar yine iyi bir performans sergiledi. Alman ekibi, İstanbul’a neredeyse tam kadro geldi. Te k eksik, bu sezon 16 resmi maçta görev yapıp 1 gol, 3 asistle oynayan Jesper Lindström. Danimarkalı hücum oyuncusu, ağrıları bulunduğu için son idmana çıkmadı ve tedavi için Frankfurt’ta kaldı. Kırmızı-Siyahlılar’da cezalı bir futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe’de 6 eksik

Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi’ndeki son sınavına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Mert Hakan Yandaş, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Rize karşısında hat-trick yapan Serdar Dursun ile Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise isimleri UEFA listesinde yer almadığı için Frankfurt karşısında görev yapamayacak. Bu 5 oyuncunun yanı sıra, sakatlığı düzelen ve topla çalışmalara başlayan Enner Valencia da bu akşamki mücadelede riske edilmeyecek

Miha Zajc sınırda

Fenerbahçe’de Frankfurt maçı öncesinde cezalı bir futbolcu bulunmuyor. Ancak Miha Zajc, kart sınırında yer alıyor. Sloven orta saha oyuncusu, bu akşam forma giyip sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Zajc, Konferans Ligi’nde şubat ayında oynanacak ilk karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Frankfurt’ta ise Avrupa Ligi’nde görev yaptığı 3 maçta 2 gol atan forvet Paciencia sınırda bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu da kart görmesi halinde takımının Avrupa Ligi’nde sonraki turda oynayacağı ilk mücadelede cezalı olacak.

Frankfurt ile 3. karşılaşma

Alman ekibi, Fenerbahçe’nin üçüncü kez rakibi oluyor. İki takım daha önce 2006-07 sezonunda UEFA Kupası’nda aynı gruba düşmüştü. O dönemde gruptaki takımlar birbirleriyle bir kez karşılaşıyordu. Kadıköy’de oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon ise gruptaki ilk maçında rakibine konuk olmuştu. Mesut’un golüyle öne geçen Kanarya, Lammers’ın golüne engel olamamıştı. Dimitris Pelkas son dakikada penaltıyı kaçırınca, mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Konferans Ligi’nde kura 13 Aralık’ta

Fenerbahçe, bu akşam Avrupa Ligi’ndeki son maçını oynadıktan sonra yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, bu akşamki maçların ardından netlik kazanacak. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. 3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

Avrupa Kupaları’nda 238. sınav

Frankfurt mücadelesi, Fenerbahçe’nin Avrupa Kupaları tarihindeki 238. maçı olacak. Sarı- Lacivertliler, Avrupa arenasında daha önce oynadığı 237 maçın 87‘sini kazanırken, 50 beraberlik aldı, 100 defa da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kanarya, rakip fileleri 296 kez havalandırmasına karşın kalesinde 347 gol gördü. Fenerbahçe, daha önce UEFA Kupası-Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği 6 grupta da üst tura çıkmayı başarmıştı. Sarı-Lacivertliler ilk kez bu sezon üst tur vizesi alamadı.

Filip Kostic çok formda

Sırp oyuncu, Frankfurt’un en önemli silahı konumunda. Kostic, sezon başında Lazio’ya transferine izin verilmemesi üzerine idmana çıkmamış, kadro dışı bırakılmıştı. Ancak bu kriz aşıldıktan sonra 29 yaşındaki oyuncu müthiş döndü. Kostic, affedildikten sonra oynadığı 11 lig maçının 8’inde skora katkı sağladı, 3 gol atıp 6 asist yaptı. Yıldız futbolcu, özellikle kullandığı duran toplarda rakiplerin kâbusu oluyor.