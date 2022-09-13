Profesyonel futbol kariyerinde son olarak Galatasaray forması giyen Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Arda veda paylaşımında, "Tüm yolculuk boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım; mücadele etmeye, kazanmaya, kaybetmeye. Çünkü yaşamak budur. Futbolun içinde saha kenarında yeniden görüşünceye dek. Oyun devam ediyor" dedi.

Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray’da başlayan ve daha sonra Manisaspor’da kiralık forma giyen Arda Turan, geri döndüğü sarı-kırmızılı takımla yıldızını parlatarak genç yaşta Avrupa’ya transfer oldu. 2011-2012 sezonunda LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid’e imza atan Arda, 4 sezon forma giydiği Madrid ekibinde 1 lig şampiyonluğu yaşarken, Avrupa Ligi, İspanya Kupası, İspanyol Süper Kupa ve Avrupa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

2015 yaz transfer döneminde Barcelona’ya transfer olan milli futbolcu, yıldızlar topluluğu takımda büyük başarılara imza atarken, ulusal ve yerelde 5 kez kupa sevinci yaşadı. 2018-2019 sezonunda Başakşehir’e kiralık olarak gönderilen Arda Turan, daha sonra bedelsiz olarak geldiği Galatasaray’da 2 sezon futbol oynayarak 35 yaşında kariyerine nokta koydu. Arda, 2006-2017 yılları arasında 100 kez milli formayı giydi.

Alex'ten paylaşım

Fenerbahçe tarihinin yaşayan efsanelerinden Alex de Souza, eski milli oyuncu hakkında bir paylaşımda bulundu.

Alex bu paylaşıma "Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim." notunu bıraktı.

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