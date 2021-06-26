Fenerbahçe 'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Brezilyalı Alex de Souza, sarı lacivertli kulüpte yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u sosyal medya hesabından tebrik etti.

Alex, twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkçe olarak, "Baskan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve birçok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya’dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.







