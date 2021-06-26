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Fenerbahçe efsanesi Alex'ten Ali Koç paylaşımı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrası kulübüne efsane isimlerin arasında gösterilen Alex'ten Ali Koç paylaşımı geldi. Brezilyalı eski futbolcu, Türkçe yaptığı paylaşımda Koç'a başarılar diledi.

26 Haziran 2021, Cumartesi 21:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe efsanesi Alex'ten Ali Koç paylaşımı

Fenerbahçe 'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Brezilyalı Alex de Souza, sarı lacivertli kulüpte yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u sosyal medya hesabından tebrik etti.

Alex, twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkçe olarak, "Baskan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve birçok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya’dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerini kullandı. 



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