Fenerbahçe 'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Alex de Souza, Instagram hesabından babası için duygusal bir mesaj paylaşırken, "Bana verdiğin her şey için teşekkürler. Başka bir boyutta kesinlikle buluşacağız. Biz kalanlar, yollarımızı takip etmek için gereken ışığa sahip olabiliriz. Her şey için teşekkürler. Sen çok sevdim yaşlı adam. Ve hep seni seveceğim" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın eski kulüplerinden Palmeiras ise "İdolümüz Alex'in babası Adenir Rodrigues de Souza'nın ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Bu acıyı derinden üzüyor ve aile ve dostlarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle başsağlığı mesajı yayımladı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe de Adenir Rodrigues de Souza'nın vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-Lacivertli kulübün başsağlığı mesajı şu şekilde:

"Fenerbahçemizin Brezilyalı efsane oyuncularından Alex de Souza’nın babası Adenir Rodrigues de Souza’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Alex de Souza’nın acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor; Adenir Rodrigues de Souza’ya Allah’tan rahmet diliyoruz.

Başın sağ olsun Alex!"