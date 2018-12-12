Euroleague lideri Fenerbahçe, ligin 12. haftasında evinde EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak.

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın 21.30'da evinde İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 11 haftada sarı-lacivertliler tek yenilgi ile zirvede yer alıyor. Milano ise 6 galibiyet ve averajla altıncı sırada bulunuyor.

13. randevu

İki takım bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, 3 kez de EA7 Olimpia Milano rakibini mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da sarı-lacivertliler 89-70 ve 92-86'lık skorlarla kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Fenerbahçe 84.5 sayı ortalamasıyla, İtalya ekibi ise 86.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Milano'da ise Mike James 19.5 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

İHA