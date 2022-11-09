Fenerbahçe durdurulamıyor! Sivasspor maçı sonrası ilginç detay...

Fenerbahçe , henüz kasım ayının ilk haftasını geride bırakırken tam 24 resmi maça çıktı. Buna, Avrupa macerasına erken başlaması neden oldu. Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus’u takımın başına getirip yaptığı transferle yeni bir takım oluşturdu. Buna rağmen Portekizli hoca planını sahaya kısa sürede yansıtmayı başardı. Portekizli hoca 5-2 kazanılan İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada “Şu ana kadar yaptıklarımızdan çok memnunum. Daha iyisi olamazdı. Bu sezon sadece 2 maç kaybettik. Bu 2 maçta da 11 kişi değildik" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaşmış, İsmail Yüksek 53. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen Ukrayna ekibi uzatmalarda attığı golle kazanmıştı. Kaybedilen Konyaspor mücadelesinde ise Valencia 22. dakikada oyundan atılmış, Konyaspor'da ise Adil Demirbağ 54'te kırmızı kart görmesine rağmen Yeşil-Beyazlılar 1-0 kazanmıştı.





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Fenerbahçe'nin perde arkasındaki kahramanı: Willian Arao

Brezilya Ligi devam ederken Fenerbahçe'ye transfer olan Arao, tüm kulvarlarda şimdiden 51 maçta görev yaptı. Flamengo ile lig devam ederken sarı - lacivertlilere imza atan başarılı oyuncu, tatil yapmadan yeni takımına katıldı. Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arao bu maçların tam 39'una da ilk 11'de çıktı. Deneyimli oyuncu bu maçların da 28'inde 90 dakika sahada kaldı. Bir kupa maçında da Flamengo formasıyla 120 dakika mücadele etti. Hem Flamengo hem de Fenerbahçe forması altında sahaya çıktığı 51 maçta altı kez gol atmayı başaran, Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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Fenerbahçe'nin averaj başarısı

Bu sezon Lig'de 35 gol atan ve kalesinde 12 gol gören Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyi averaja sahip beşinci takımı oldu. Fenerbahçe 'nin başarısı ülke sınırlarını aştı. Sarı lacivertli takım gol yollarındaki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini geride bıraktı. 12 maçta 35 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü. Sarı Lacivertli ekip, hücum ve savunmadaki etkili görüntüsüyle artı 23 averaj elde etti. Sarı lacivertliler böylece, Avrupa'nın 5 büyük liginin yer aldığı değerlendirmede en iyi averaja sahip beşinci takım oldu.

Fenerbahçe seriye bağladı

Süper Lig’in 2022-23 sezonuna teknik direktör Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla devam ediyor. 13’üncü haftada puanını 29’a çıkaran sarı-lacivertliler, her maça kazanma parolasıyla çıkıyor.

Ligin 13’üncü haftasında dün oynanan Sivasspor maçının ilk yarısında her ne kadar istediğini bulamayan Fenerbahçe, dakikalar 48’i gösterdiğinde Batshuayi’nin ikinci sarı kartı görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibe karşı 1 kişi eksik duruma düşmesine karşın mücadeleden kopmayan sarı-lacivertlilerde kazanılan penaltı maçın seyrini değiştirdi. Robin Yalçın’ın Alioski’ye yaptığı müdahaleyle gelen penaltıda Valencia, meşin yuvarlağı ağlara göndererek mücadelenin 1-0 üstünlükle bitmesini sağladı. Mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek ise verdiği kararlarla herkesin tepkisini çekti.









Valencia gollerini sürdürdü

Fenerbahçe’de Enner Valencia, ligde gollerini sürdürdü. Ekdavorlu futbolcu, 55’inci dakikada penaltı atışını kullanarak takımını öne geçirdi. Sezona etkili bir başlangıç yapan Valencia, ligdeki gol sayısını da 12’ye yükseltti.

Pozisyon vermediler

Fenerbahçe'de Batshuayi, Sivasspor karşısında 48. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı-Lacivertliler bu sezon üçüncü kez bir maçta 10 kişi kaldı. Ancak bu kez sonuç farklı oldu. Jesus'un öğrencileri, Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 1 kişi eksik olmasına rağmen Sivasspor'a adeta pozisyon vermeden 90 dakikayı tamamladı. Mücadelenin ardından 'Jesus'un öğrencileri artık 10 kişiyken kaybetmiyor, hatta kazanıyor' yorumları yapıldı.









5'te 5 yapan ilk takım

Fenerbahçe, Sivasspor zaferiyle birlikte yenilmezlik serisini 14 maça çıkarttı. Bu, Ali Koç döneminin en uzun serisi oldu. Yiğido’yu 1-0 yenen Sarı-Lacivertliler, böylece ligde son 5 maçını da kazanmış oldu. Süper Lig’de bu sezon bu kadar uzun galibiyet serisi yakalayan ilk takım Fenerbahçe oldu. Bir diğer dikkat çeken istatistik ise Sarı-Lacivertliler’in ligdeki son 8 karşılaşmanın 6’sında kalesini gole kapatması oldu. Jorge Jesus’un öğrencileri, rakiplere maç başına 7 şut imkanı vererek bu alanda da Süper Lig’in en iyisi oldu. Üstelik bunu, stoperlerinden Luan 5, Gustavo ise 8 maçta oynayabilmesine rağmen başardı.

Rakipleri takıldı, liderlik garanti

Fenerbahçe, Süper Lig’de zirve yarışındaki takımlar arasında 13. haftanın en kârlı ekiplerinden biri oldu. Haftaya girilirken ilk 7 sırada yer alan takımlardan sadece Fenerbahçe ile Galatasaray 3 puan aldı. Başakşehir, Hatayspor ile berabere kaldı. Trabzonspor ile Konyaspor yenişemedi. Beşiktaş ise derbide Aslan’a yenildi. Haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor ise bay geçti. Bu sonuçlarla birlikte SarıLacivertliler, en yakın rakibine 5 puan fark attı ve Milli araya lider girmeyi garantiledi.

Oran düşmeye devam ediyor

Fenerbahçe’nin şampiyonluğu için belirlenen iddaa oranı, her geçen hafta azalmaya devam ediyor. 13. haftanın geride kalmasının ardından yapılan güncellemeyle SarıLacivertliler’in 2.05’lık oranı, 1.95’e indirildi. Derbiyi kazanan Galatasaray’ın 4.50 olan oranında değişiklik olmadı. Aslan’a yenilen Beşiktaş’a verilen bahis ise 5.20’den 5.50’ye artırıldı. Sahasında Konya ile berabere kalan Trabzonspor’un oranı 4.80’ten 6.00’ya yükselirken, Başakşehir’inki 8.50, Adana Demir’inki ise 25.00 olarak açıklandı.