Fenerbahçe dünyaca ünlü süperstarı getiriyor!

Portekiz Futbol Federasyonu, Fernando Santos’un ayrılmasının ardından Milli Takım için ilk olarak Jose Mourinho’nun kapısını çaldı. Ancak tecrübeli teknik adamdan ‘hayır’ yanıtı alınınca, 3 aday belirlendiği kaydedildi. Record’da yer alan habere göre bu isimlerden biri olan Jorge Jesus, teklife sıcak bakıyor. Diğer adaylar ise U21 Milli Takımı’nın başındaki Rui Jorge ve şu anda boşta olan Bruno Lage.





Transferde sıcak gelişme

Bir Brezilya Milli Takımı bir de Portekiz Milli Takımı dedikodularıyla Jesus'u kaybetme riskiyle karşı karşıya gelen Fenerbahçe son olarak Süper Lig'de Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle moral bulmuştu. Gözler artık pazar günkü Galatasaray derbisine çevrilse de bir yandan Sarı-Lacivertliler'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Real'la olumlu görüşmeler...

Futbol haberleriyle ön plana çıkan İspanyol internet sitesi Fichajes, bomba gibi bir iddia ortaya attı. Fichajes'in haberine göre Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızlarından Eden Hazard'ı kadrosuna katabilmek için İspanyol deviyle masaya oturdu. Kanarya'nın, Real'le yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı ve Hazard için yaptığı sezon sonuna kadar kiralama teklifinin kabul edildiği öne sürüldü. Los Galacticos'tan olumlu yanıt alan Sarı-Lacivertliler'in, şimdi ise Hazard'ı ikna etmek için harekete geçtiği bildirildi.

Büyük kısmını karşılayacak

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan ve bu sezon çok fazla forma şansı bulamayanBelçikalı hücum oyuncusunun Fener'e 'Evet' demesi halinde bu transferin mutlu sonla bitmesi bekleniyor. Kanarya'nın, 31 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısındaki maaşı olan 6 milyon Euro'nun büyük bir kısmını da karşılamaya hazır olduğu iddia edildi.



