2022 Dünya Kupası arası sonrasında transfer çalışmalarını sıklaştırmaya başlayan Fenerbahçe , yıldız futbolcuyu radarına aldı. Turnuvada attığı gol sonrası takipçi sayısı milyonlara ulaşan golcü futbolcuyu ayrıca Rennes ile Celtic'te kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...





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TİAGO ÇUKUIR BELÇİKA'DA MUTLU

Kanarya, Milli forveti sezon başında Watford’dan transfer etti ve hemen ardından Belçika 2. Lig ekibi Dender’e kiraladı. Tiago, tecrübe kazanmak için gönderildiği Belçika’da iyi bir performans sergiliyor. 20 yaşındaki golcü; 14 lig maçında 2 gol atarken 3 de asist yaptı. İstediği kadar süre alan ve takımın önemli bir parçası olan genç oyuncu için işler yolunda gidiyor. Teknik direktör Van Acker’in de Tiago’nun performansından memnun olduğu ve bir sezon daha kiralanmasını isteyebileceği öğrenildi.

SAKATLAR OYUNCULARDA SON DURUM

Sarı Lacivertli ekipte tedavi süreçleri devam eden futbolcular, günü bireysel özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı. 25 Aralık'ta Trabzonspor ile oynanacak maça az kayıpla çıkmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde tedavi süreçleri için sağlık ekibi seferber oldu. Fenerbahçe’de bel ağrısı sebebiyle tedavi gören Altay Bayındır’ın hafta sonundan itibaren takımla çalışmalara katılması beklenirken, Rennes maçında bacağını kale direğine çarpan Luan Peres’in tedaviye olumlu yanıt verdiği ve birkaç hafta içinde takıma dahil olacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekipte ciddi sakatlığı bulunan Joao Pedro’nun 2-3 ay tedavisinin sürmesi, dizinden bir sakatlığı bulunan Valencia'nın tedavisinin devam ettiği ve birkaç gün içinde takımla olması bekleniyor. Ayak bileğinde burkulmadan dolayı bağlarında zedelenme bulunan Emre Mor'un yarınki idmanda takımla çalışmalara başlaması, dizinde travma tespit edilen Arda Güler’in ise tedavisini devam ettiği durumunun bir hafta içinde kesin netlik kazanacağı öğrenildi. Kasığında 2'nci derece çekme belirlenen Alioski'nin 2 haftaya antrenmanlara başlaması beklenirken, sakatlığı bulunan Çağtay’ın ise tedavisinin tamamlandığı saha çalışmalarının ardından takımla çalışmalara başlayacak.

G.SARAY İLE BANİYA YARIŞI

İtalyan Tuttomercato internet sitesi, Karagümrüklü Rayyan Baniya’nın transferin gözdesi olduğunu yazdı. Çıkan habere göre Fenerbahçe ile Galatasaray ; annesi Türk, babası Beninli kendi ise İtalyan vatandaşı olan 23 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer etmek için yarışıyor. Baniya’nın yerli statüsünde oynaması, iki devin kendisine olan ilgisinin en önemli sebeplerinden biri. Tuttomercato’ya göre İtalya’dan Roma ve Torino ile Almanya’dan da iki takım Baniya’yı yakından takip ediyor. 23 yaşındaki stoper bu sezon 7 resmi maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.

FENERBAHÇE, CHO GUE SUNG'A TALİP OLDU

Daily Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Güney Koreli futbolcu Cho Gue Sung'u transfer etmek istedi. Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki golcü oyuncuya talip oldu. Celtic ve Rennes'in de istediği hücum oyuncusuna Süper Lig'den sadece Fenerbahçe talip oldu.

GANA'YA 2 GOL ATTI

2022 Dünya Kupası'nda Cho Gue Sung, Gana'ya karşı oynanan maçta 2 gol atmayı başardı. Güney Kore'nin 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahneye çıkan Sung, attığı 2 golle maçı 2-2'e getirmeyi başardı. Cho Gue Sung'un beraberliği getirmesine rağmen Gana, attığı üçüncü golle maçı 3-2 kazanmıştı. Cho Gue Sung, bu maçtan hemen sonra ise milyonlara ulaşan takipçisi oldu.









MİLYONLARA ULAŞTI

Gana maçından hemen sonra ise takipçi sayısı milyonlara ulaştı. Cho Gue Sung, maçtan önce 20 bin takipçisi bulunurken attığı iki gol sonrası taraftar akınına ulaşarak takipçi sayısını 1.6 milyona çıkardı.

TARİHE GEÇTİ

Gana maçında attığı iki golle Güney Kore adına bir maçta iki gol atan ilk oyuncu olan 24 yaşındaki forvet ayrıca turnuvada bir karşılaşmada iki kafa golü kaydeden ilk Asyalı oyuncu oldu. Bu sezon 40 maça çıkan yıldız oyuncu 24 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Sezon başında Beşiktaş 'ın transfer listesine giren Cho Gue Sung, ilk kez Türkiye'de ismi anılmıştı. Siyah-Beyazlıların İzlanda ve Moldova karşısında oynadığı performansla dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli oyuncunun şartlarını sormuş daha sonra transferi askıya almıştı.

CHO GUE SUNG'UN HAYATI DEĞİŞTİ

Gana maçından sonra takipçi sayısında artış olan Cho Gue Sung, telefonunu da kapatmak zorunda kaldığını açıklandı. Sosyal medyada uzun süredir paylaşımda bulunmayan 24 yaşındaki futbolcu, telefonla aranarak evlilik teklifi aldığını ve kapatmak zorunda kaldığı açıkladı.





BEĞENİ YAĞMURU OLUŞTU

Takipçi sayısı maçtan hemen sonra 1.6 milyon olan genç oyuncunun güncel takipçi sayısı 2.8 milyon oldu. Aylar sonra fotoğraf paylaşan genç golcünün fotoğrafına ise 3 milyon beğeni geldi. (Ajansspor)







