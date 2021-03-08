Fenerbahçe doktorundan Luiz Gustavo açıklaması

Sarı-Lacivertliler’de sakatlanan oyuncuların sahalara geç dönmesi nedeniyle sağlık ekibine eleştiriler vardı. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, Hürriyet’e verdiği röportajda bu konuya açıklık getirdi. Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo, takımla yeni idmanlara başlayabildi ve ilk kez bu akşam sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kunduracıoğlu, Gustavo’yla ilgili olarak, “Kasının birinde yüzde 50 yırtılma vardı ve kopma noktasına gelmişti. Eski kulübü Bayern Münih’in doktoru Müller Wolfrhart’a danıştık; ‘4 haftadan önce oynamasın. Erken oynatabilirsiniz ama bu çok tehlikeli olur. Kası koparsa sezonu kapatır’ dedi. 30 dakika oynatmak için bu riske değer mi?” ifadelerini kullandı.

‘Mesut Özil koltuk değneğiyle yürüyor

Dr.Burak Kunduracıoğlu, Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil için ise şu ifadeleri kullandı: Bağlarının birinde yırtık var, biri de koptu. Bu çok ciddi bir yaralanma. Kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış. Durumu anladım ve hemen yanına koştum. Kenara sedye işareti yaptım. Mesut o an sedyeye gerek olmadığını, yürüyebileceğini söyledi. Ancak başaramadı. Bileği anında şişti ve sedyeyle dışarı aldık. Şimdi koltuk değneğiyle yürüyor.

Yarım saat oynayabilir

Gustavo, 2 Şubat’taki Hatayspor maçında sakatlanmıştı. Brezilyalı yıldız iyileşti ve takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncu, sakatlık sonrası ilk kez bu akşamki Konyaspor mücadelesinde kadroya alınacak. Ancak Gustavo’nun mücadeleye kulübede başlayacağı öğrenildi. Sağlık ekibi, henüz tam olarak hazır duruma gelemeyen Brezilyalı yıldızın en fazla 30 dakika süre alması yönünde görüş bildirdi. Bu nedenle Gustavo’nun oyunun son bölümlerinde şans bulması bekleniyor.



