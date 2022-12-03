Fenerbahçe Doğuş Yelken’den bir tarihi başarı daha

TYF Yelken Ligi 1. Ayak yarışları 26 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Ayvalık’ta düzenlendi. Türk yelkenciliğinin mihenk taşı olan Fenerbahçe Doğuş Yelken aynı zamanda milli takım seçmesine de ev sahipliği yapan yarışlarda başarılarına bir yenisini daha ekledi.

26 Kasım- 02 Aralık tarihleri arasında Balıkesir/Ayvalık’ta düzenlenen TYF Yelken Ligi 1. Ayak yarışlarında Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları, Ilca 4, Ilca 6 ve Ilca 7 sınıflarının hepsinde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ilca 4 genel, Ilca 6 genel ve Ilca 7 genel klasmanda bütün altın madalyaların ilk defa tek bir kulüp tarafından kazanıldığı yarışlar bu anlamda Fenerbahçe Doğuş Yelken’i ayrı bir noktaya çıkarttı.

TYF Yelken Ligi 1. Ayak yarışlarında alınan dereceler şu şekilde:

Ilca 4 Genel Klasman:

Fahri Can Tatlıcan (1.)

Kerem Sungun (5.)

Ilca 4 Kızlar Klasmanı:

Asya Şakaklı (1.)

Defne Koç (3.)

Ilca 6 Genel Klasman:

Nazlı Çağla Dönertaş (1.)

Ilca 6 Kadınlar Klasmanı:

Nazlı Çağla Dönertaş (1.)

Ilca 7 Genel Klasman:

Yiğit Yalçın Çıtak (1.)

Berkay Abay (2.)

Ilca 7 Gençler Klasmanı:

Sinan Mumcu (3.)