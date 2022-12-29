Yetiştirdiği sporcular ve yaptığı yatırımlarla Türk yelken tarihinin önemli başarılarına imza atan, gelecek kuşaklar için adeta bir ekol haline gelen Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, Türk Yelkenciliği ve yelkenin markalaşması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Arkasındaki güçlü rüzgarla olimpiyat madalyalarına yelken açan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, yelken sporunun dünyadaki en prestijli kurumlarından biri olan “Royal Yachting Association” tarafından denetlenerek Eğitim ve Antrenman Merkezi olarak tanındı ve İstanbul’da “RYA Training Center” olarak akredite olan ilk kurum oldu.

Bu sayede gelecek dönemde uluslararası sertifika vermeye başlayacak olan Fenerbahçe Doğuş Yelken, ülkemizin yarınları için sahip olduğu misyonu daha da güçlü bir şekilde yerine getirecek.

Sayısız genci Fenerbahçe çatısı altında yelkenle buluşturan, kurumsal yelken yarışçılığı bağlamında verdiği eğitimlerle her yıl binlerce kişiyi yelkenle tanıştıran Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, İstanbul’da tek, Türkiye’de ise 3 adet bulunan bu merkezde uluslararası sertifika programlarını yürütecek; hem çocuklara hem de gençlere dünya standartlarında yelkencilik ve denizcilik programları ile eğitimler vererek gelecek yıllarda ülkemizin yelken branşında olimpiyatlardaki temsilini daha da güçlendirecek.