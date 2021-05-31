Adı Fenerbahçe ile anılan Moussa Djenepo için Southampton’dan yeşil ışık geldi İngiliz basınında yer alan haberlerde, Kırmızı-Beyazlılar’ın Djenepo’yu göndermeden önce yerini doldurmak istediğini yazdı. Southampton’ın bu konuda önemli bir adım attığı kaydedildi. Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Robbie Brady, Southampton ile prensip anlaşmasına vardı. Her iki kanatta da görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu gelişme sonrası Djenepo’nun da yolu açılacak.

Sıcak bakıyorlar

Yine İngiliz basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe’nin Malili yıldızı en çok isteyen takımlardan biri olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler, Djenepo’yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. İngiliz ekibi, özellikle geride kalan sezonda düşüş yaşayan (27 maç, 1 gol) Djenepo’nun başka bir takımda yeniden form yakalayıp kendini göstermesini istiyor. Bu nedenle eğer başka bir takımdan iyi bir bedelle bonservisiyle satın alma teklifi gelmezse, Southampton, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.