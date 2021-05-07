Fenerbahçe’de haziran ayının ilk haftasında seçimli olağan genel kurul düzenlenecek. Ancak Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılması planlanan kongrenin iptal edilmesi sonrası gözler Sarı-Lacivertli camiaya çevrildi. Benzer bir iptalin yaşanıp yaşanmayacağı merak edilmeye başlandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, FANATİK’e konuştu, bu soruya net bir cevap verdi. Küçük, “Yüksek Divan Kurulu Seçimi’ni 1 yıl erteledik. Ancak seçimli olağan genel kurulumuzu planladığımız tarih olan haziran ayının ilk haftasında yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘Yine statta olacak’

Vefa Küçük, “Bir önceki seçimde olduğu gibi yine stadımızda kongremizi yapmayı planlıyoruz. Pandemi koşullarını göz önüne alarak ‘maske, mesafe, temizlik’ kurallarından taviz vermeden gerekli koşulları sağlayarak genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük son alarak futbol takımına değinerek, “Biz kalan 3 maçımızı da kazanıp, zirve mücadelesi verdiğimiz rakibimizin alacağı sonuçlara bakacağız” dedi.

Yusuf Dursun