Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük: Ocakta konuşacağım!

Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “FFP kurallarını uygulamamız mümkün gözükmüyor. Gerekirse Avrupa’ya gitmeyi düşünmeliyiz” görüşü hakkında konuştu.

Küçük, “Avrupa’ya gitmeme konusu hakkında şimdi konuşmam doğru olmaz. Ocakta Divan Kurulumuz var ve fikrimi orada söyleyeceğim. Taraftarlar, camianın yorum yapması normal. Herkes yorum yapabilir. Ben fikrimi divanda söyleyeceğim” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Akşam