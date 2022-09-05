Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 1. hafta maçında 8 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Dün itibarıyla bireysel çalışmalara başlayan Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Michy Batshuayi ise bugün takımla birlikte çalıştı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 6 Eylül Salı günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



