Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının hakemi Irrati
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca,
4. hakemlik görevini Gianluca Manganiello üstlenecek. 43 yaşındaki hakem, Devler Ligi'nde ikinci kez düdük çalacak. Irrati daha önce 28 Temmuz 2021'de Galatasaray 'ın, 2. ön eleme turunda PSV'ye sahasında 2-1 yenildiği maçı yönetmişti.