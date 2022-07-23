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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının hakemi Irrati

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca,

23 Temmuz 2022, Cumartesi 09:06 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının hakemi Irrati

4. hakemlik görevini Gianluca Manganiello üstlenecek.  43 yaşındaki hakem, Devler Ligi'nde ikinci kez düdük çalacak. Irrati daha önce  28 Temmuz 2021'de Galatasaray 'ın, 2. ön eleme turunda PSV'ye sahasında  2-1 yenildiği maçı yönetmişti.  

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