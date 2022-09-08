Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurguladı, şu ifadeleri kullandı:

'Mental olarak sahada güçlü kalmamız çok değerliydi'

''Bizler açısından iyi maçtı. Özellikle ilk yarı çok iyi performans ortaya koyduk. Rakibimizin bir şutu vardı o da maalesef kalemizde gol oldu. Maç içinde mücadelemizi sürdürdük. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Hocamız da bizi çok motive etti. Mental olarak sahada güçlü kalmamız çok değerliydi. Taraftarlarımız harika bir ambiyans yarattılar. Bizler de sonuna kadar mücadele edip galibiyetle ayrıldık.''







