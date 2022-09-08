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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı sonrası Ezgjan Alioski: Sonuna kadar inandık ve savaştık

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı sol beki Ezgjan Alioski, 2-1 kazandıkları Dinamo Kiev maçının ardından konuştu. Takım arkadaşlarını tebrik eden tecrübeli oyuncu, ''Her geçen gün daha da çok gelişiyoruz. Her maç daha da güçlü olacağız.'' dedi.

08 Eylül 2022, Perşembe 22:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı sonrası Ezgjan Alioski: Sonuna kadar inandık ve savaştık

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı sol beki Ezgjan Alioski, sonuna kadar savaştıklarını, taraftarlarına galibiyet hediye ettikleri için mutlu olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Sonuna kadar inandık ve savaştık'

''Taraftarlarımıza galibiyet hediye ettiğimiz için çok mutluyum. Onlarla birlikte galibiyeti kutlamak çok güzel. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandık ve savaştık. Her geçen gün daha da çok gelişiyoruz. Her maç daha da güçlü olacağız.''


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(ÖZET) Fenerbahçe-Dinamo Kiev maç sonucu: 2-1




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