Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı kapalı gişe

Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev ile aynı gruba düşülmesine en çok Sarı-Lacivertli taraftarlar sevinmişti. 12. adam, bugünkü maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gösterdi. Kısa sürede 45 bin 442 biletin tamamı satıldı. Fenerbahçe tribünleri zorlu karşılaşmada tamamen dolacak. Sarı Lacivertliler, grubun ilk maçında müthiş bir atmosfer oluşturarak takımlarına son düdüğe kadar büyük destek vererek, rövanşın alınması için ellerinden geleni yapmaya kararlı. Kadıköy’deki mücadelede ayrıca 1000’den fazla Dinamo Kiev taraftarı olması bekleniyor.

Avrupa arenasında 247. sınav

Fenerbahçe, bu akşam Dinamo Kiev karşısında avrupa kupalarındaki 247. maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, daha önce oynadığı 246 karşılaşmada 90 kez sahadan zaferle ayrıldı. 53 mücadele berabere biterken, temsilcimiz 103 karşılaşmada mağlup oldu. Kanarya, avrupa’daki 246 maçta 312 kez ağları sarsarken, kalesinde 358 gol gördü. Fenerbahçe’nin Ukrayna takımlarına karşı ise şansı tutmuyor. Sarı-Lacivertliler, Ukrayna ekipleri ile oynadığı 10 maçta sadece 1 kez galip geldi, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.











