Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı iddaa oranları!

Dinamo Kiev'e kaybedip Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda eden Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında yine Dinamo Kiev'le eşleşti... Tarafsız sahada 0-0 biten ilk maçın rövanşında, Kadıköy'de uzatmada rakibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler; o gece 53. dakikada 10 kişi kalmış ve 70. dakikada penaltı kaçırmıştı. Serdar Dursun, Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak liste dışı. Joao Pedro, Süper Lig 'de ilk kez ilk 11'de başlayıp 1 gol 1 asistle oynamıştı. Avrupa arenasında da ilk kez Fenerbahçe forması giymeye oldukça yakın... TD Jorge Jesus sıkışık fikstürde rotasyon yapıyordu, önümüzdeki hafta sonu ligde "bay" geçecekleri için Kayserispor maçında sahaya sürdüğü kadroya yakın bir kadroyla Dinamo Kiev karşısına çıkabilir. Pedro'nun yanında Enner Valencia ya da Joshua King olacak. 8+3 kuralı olmadığı için Bright Osayi-Samuel'i de ilk 11'de görebiliriz.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Fenerbahçe'den sonra Sturm Graz'ı da eleyen Dinamo Kiev, Benfica engeline takılıp Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmıştı. Benfica'dan 2 maçta toplam 5 gol yiyen ve hiç karşılık veremeyen Dinamo Kiev, Ukrayna sınırları içerisinde ise lige de 2'de 0'la başladı... Dnipro ve Zorya yenilgileri aldı. 99 doğumlu stoper Denys Popov sakat; Popov dışında göze çarpan eksikleri yok. TD Mircea Lucescu, zor zamanlar geçidiklerini ve Kiev’den 11 saat otobüs yolculuğu yaparak İstanbul'a geldiklerini söyledi. Kadıköy'deki ŞL play-off eleme maçında Vitaliy Buyalskyi ile tribünler arasında gerginlik yaşanmıştı. Sol bek Vladyslav Dubinchak, orta alandan Volodymyr Shepelev ve kaleci Georgiy Bushchan performanslarıyla öne çıkan isimler olmuştu...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe bu sezon Kadıköy'de 6 resmi maça çıktı, 90 dakika içinde hiçbirini kaybetmedi. (4G 2B - 17 gol)

- Dinamo Kiev, Fenerbahçe'yle Kadıköy'de oynadıktan sonra deplasmanda çıktığı 3 resmi maçın 3'ünü de kaybetti. (90 dakika içinde)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %70'lik kesim sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'na galibiyetle başlayacağını düşünüyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU HALİL DEMİRKAN’IN TERCİHİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, tekrardan Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Eleme turundan daha farklı bir mücadele olmasını bekliyorum. Fenerbahçe iyi bir form yakalamış durumda. Kiev de son haftalarda bir düşüş yaşadı. Ligdeki son 2 maçından da mağlubiyetle ayrılan Kiev'in, Fenerbahçe karşısında da zorluk çekeceği görüşündeyim. Temsilcimizin mücadeleden 3 puan ile ayrılmasını bekliyorum.