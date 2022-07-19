Sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde hazırlıklarını tamamlayan ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçakla Polonya’ya hareket eden Fenerbahçe kafilesi, TSİ 15.30 civarında Lodz Havalimanı’na indi. Sarı-lacivertli ekibi havalimanında bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin havalimanındaki pasaport işlemleri uzun sürdü. TSİ 15.30 civarında havalimanına inen sarı-lacivertliler, parmak izi ve pasaport işlemleri sebebiyle yaklaşık 1 saat gecikmeli alandan ayrılabildi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

DHA