Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı. Sarı-Lacivertli ekip antrenmanın ardından kampa girdi.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubunun 1. haftasında 8 Eylül Perşembe günü (Yarın) saat 19.45’te sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.



