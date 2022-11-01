Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan Sarı Lacivertliler, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Mert Hakan Yandaş bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres’in tedavilerine devam edildi.

Sarı Lacivertliler, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarının İstanbul etabını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.