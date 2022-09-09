Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe , rakibiyle bu turnuvada oynadığı rövanş maçında gergin anlar yaşamıştı. Kadıköy'de 2-1 kaybedilen mücadelede Ukrayna ekibinin ilk golünün ardından Ülker Stadı'nın tribünlerinde kısa süreli Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yapılmıştı. Yaşanan gerginlik sonrası iki takım bu kez Avrupa Ligi gruplarında birbirlerine rakip oldu.

Rövanş gecesindeki ilk buluşmada SarıLacivertli taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu. Mücadele öncesi yaşanan olaylara göndermede bulunularak çok güzel bir koreografi yapıldı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sözü kale arkası tribününde İngilizce olarak, "Peace at Home, peace in World' yazısıyla paylaşıldı

Bir an olsun susmadılar

Tamı tamına 42 bin 27 Fenerbahçe seyircisi karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte adeta hiç susmadı ve müthiş bir destekle takımlarının arkasında 12. Adam rolünü başarıyla yerine getirdi. 90 dakika boyunca yaptıkları tezahüratlarla Kadıköy'de süper bir atmosfer oluşturan tribünler, skordan bağımsız olarak performanslarıyla en az sahadaki oyuncular kadar efor sarf ettiler. Uzatmalarda gelen galibiyet golünün ardından stat bayram yerine döndü. Maç sonunda taraftarlar Jorge Jesus ve oyuncularıyla zaferi doyasıya kutladı.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'i ağırladığı mücadele öncesi ve sonrasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Rusya'nın uzun süredir Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle Dinamo üzerinden karşılaşmadaki tedbirler iki katına çıkarıldı. Emniyet birimleri hem statta hem de çevresinde adeta kuş uçurtmadı.

Yaklaşık 250 Ukraynalı izledi

Konuk ekip Dinamo Kiev'i, Kadıköy'deki karşılaşmada taraftarları yalnız bırakmadı. Özellikle ülkemizde yaşayan Ukraynalılar, teknik direktör Mircea Lucescu'nun ekibine az sayıda da olsa misafir tribününden destek verdi. Mücadeleyi yaklaşık 250 civarında Ukraynalı futbolsever takip etti.