Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i, Polonya'da 0-0 biten maçın rövanşında Kadıköy'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor 'un arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetimindeki ilk resmi maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı ve 12 şut çekip 6 korner kullandığı mücadelede %56 topa sahip olarak gol atamasa da geçer not aldı. Yeni transferler Joshua King ile Willian Arao ilk kez sarı-lacivertli formayı giyerken, tecrübeli stoper Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamamıştı. Jesus'un Marcel Tisserand ile rövanşa başlaması bekleniyor... Hücumda Joshua King yerine bu kez Serdar Dursun ya da Lincoln Henrique görebiliriz. İlk maçta Dinamo Kiev'in 26 faul yaptığı kendisine hatırlatılan Portekizli teknik adam; "Bu hücumda aktif olduğumuzu gösterir. Rövanşta bizi durdurmak için çok daha fazla faul yapmak zorunda kalacaklar..." dedi. İlk maçta hiç süre almayan Miha Zajc ve/veya Emre Mor sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlayabilir.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası geçen sezonun yarısında ligleri durdurulan Dinamo Kiev ise uzun bir aradan sonra ilk resmi maçını Polonya'da Fenerbahçe karşısında oynamıştı. 0-0 biten maçta sol bek Vladyslav Dubinchak ile kaptan Sergiy Sydorchuk en dikkat çeken isimler oldu... Bir dönem Beşiktaş forması giyen Denys Boyko yedek bekledi; sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak kısa bir süre oynayan Oleksandr Karavaev son 3-5 dakikada mücadele etti. TD Mircea Lucescu; "Fenerbahçe'nin arkasında çok iyi bir seyirci desteği olacak. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız..." dedi. İlk maçta yedekten gelen Denys Garmash ile Vladyslav Vanat'ı bu kez ilk 11'de izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe iç sahada oynadığı son 10 Avrupa maçının sadece 2'sini kaybetti. (4 galibiyet - 4 beraberlik)

- Dinamo Kiev deplasmanda oynadığı son 7 Avrupa maçının 5'ini kaybetti. (1 beraberlik - 1 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %40'lık kesim Kadıköy'de sezonun ilk resmi maçına çıkacak sarı-lacivertli ekipten 90 dakika içerisinde galibiyet bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve zorlu eşleşmenin rövanşında en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ

İki tecrübeli ve üst düzey teknik adamın satrancı niteliğinde bir 90 dakika olacak. Lucescu, Jesus’a karşı! Mircea Lucescu her zaman elindeki kadrodan maksimum verim alan ve rakibe göre taktiksel plan belirleyen bir teknik adam. Dinamo Kiev’in de, Fenerbahçe’ye göre kreatif, yaratıcı oyuncu kalitesi daha düşük. Bu nedenle Kiev’in bu karşılaşmada daha sakin, kontrollü ve oyunu tutmaya yönelik bir anlayışla sahada olacağı görüşündeyim. Fenerbahçe elbette kadro kalitesi, Jesus faktörü ve taraftarı ile tura daha yakın olan taraf. Ancak benim öncelikli tercihim 2.5 gol altı olacak. Az gollü bir 90 dakika yaşanmasını bekliyorum.